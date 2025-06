A poco de haber quedado eliminado de Gran Hermano 2024, Juan Pablo “Devi” De Vigili dio que hablar tras protagonizar un momento a pura sensual con Romina Uhrig (exparticipante de la edición anterior del realiyu de Telefe) en medio de un streaming. ¿Se ha formado una pareja?

Todo comenzó cuando Kennys Palacios alentó a la joven a ir por más con Devi en el streaming Se Picó (tal como se vio en el video que publicó pronto.com.ar): "Dale, Romina, das tantos picos en la noche“, se lo escuchó decir al íntimo amigo de Wanda Nara en vivo.

Y si bien parecía que todo iba a ser un beso en el cachete, el beso en la boca se dio ante la sorpresa de todos los presentes y los protagonistas de esta historia atinaron a reírse algo sonrojados. Además, la cuenta de X @elejercitodelam también difundió la imagen que dio que hablar.

¿Qué pasa entre Romina Uhrig y Devi?

GRAN HERMANO 2025: DEVI EXPLICÓ POR QUÉ SE FUE ENOJADO TRAS SU ELIMINACIÓN DEL REALITY

Luego de convertirse en el último eliminado de Gran Hermano, en medio de las instancias finales para conocer quién será el gran ganador, Juan Pablo “Devi” De Vigili habló como nunca de su participación en el reality de Telefe.

Indagado por su actitud al dejar la casa, donde se mostró muy molesto con sus compañeros, Juan Pablo se confesó en LAM: “Me enojé un poco por cómo se dio la situación. Uno se enoja cuando hay algo, un vínculo sincero. Y no hubo ni una palmadita al final. Pensé que, en algún momento, se pueden dejar esas cosas de lado”, comenzó diciendo el joven en vivo.

“Y a Selva (Pérez Carvalho) en un momento le digo ‘éxitos’ y no me quiso ni responder cuando estábamos en el versus. Después al final dije, ‘bueno, si no me van a salvar, no saludo’. Y por eso, después vuelvo a saludarlas”, agregó.

Y cerró, a corazón abierto: “Yo no me quería ir porque, como era el último día, quería decir las cosas que pienso. Porque sentí que me estaban llevando puesto emocionalmente y no me quería ir atragantado. Igual, pensé que no me iba a ir”.