Faltando una semana para que termine Gran Hermano 2024/2025, Juan Pablo De Vigili (Devi) fue eliminado y se despidió de la casa enojadísimo con dos compañeras que creía aliadas, Eugenia Ruíz y Selva Pérez.

En la nominación final, ambas le dieron un voto. Lo que nunca supo Devi fue que él no quedó nominado por dicha acción, fue por la de Ulises Apóstolo quien le clavó 4 votos.

DEVI SE FUE DE LA CASA DE GRAN HERMANO ENOJADÍSIMO

“Hay gente acá que sabe cómo me manejé con ellos y sin embargo me han puesto en placa. Les agradezco igual, afuera se van a dar cuenta de las boludeces que han dicho. Gracias, Eugenia, de verdad”, le dijo Devi a la mujer de Santiago del Estero, quien le devolvió la sonrisa a Juan Pablo con su ingreso en febrero.

Seria, Eugenia le contestó: “Por respeto a tu momento no te voy a contestar nada, Juan Pablo. Ojalá te vaya bien”.

“Esta casa me dio mucho, me dio demasiado... Las quiero a ustedes dos también (Eugenia y Selva). No pasa nada. Ojalá les vaya muy bien. Lo que yo di lo di con sinceridad”, agregó el reciente eliminado.

“¿No vas a saludar?”, le reclamó la santiagueña. Y Devi se acercó a darles un beso ¡y otro reclamo!

“Sí, si me quieren saludar no tengo drama. Yo no traiciono a nadie, no traicioné en mi vida”, le comentó a Eugenia, quien se defendió: “Yo tampoco te he traicionado. Dejate de romper las bolas con eso”.

“Yo tampoco te traicioné”, apuntó Selva, la mujer de Uruguay que quedó mano a mano con Juan Pablo en la placa final.

Antes de cruzar la puerta de salida, Devi deseó que gane Gran Hermano alguno de los jugadores que ingresaron el 2 de diciembre, como Ulises Apóstolo, Santiago “Tato” Algorta y Luz Tito: “Ojalá se valore a los que estuvimos más tiempo... Los quiero, chicos, es por ahí. ¡Sigan!”.

