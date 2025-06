A un día de ser eliminado de Gran Hermano, Juan Pablo De Vigili (Devi) fue a El Debate y explicó por qué se fue tan enojado del reality.

El exparticipante argumentó que le dolió sentir que Eugenia Ruíz lo traicionó a último momento y dejó en claro que no se enamoró de ella, pese a que los fans los shipeaban.

“No me enamoré de ella en ningún momento. Siempre la respeté. Aparte estaba casada. No me lo permití, tampoco”, expuso.

“Sí conectábamos mucho con el humor”, afirmó Devi, luego de ver imágenes de Eugenia, angustiada por su salida.

Foto: captura de pantalla de Telefe, El Debate.

DEVI EXPLICÓ POR QUÉ SE FUE ENOJADO DE GRAN HERMANO

“Fue triste. Salí un poco enojado. Al borde de irme, no me dio ni una palmada. Salí mal (de la casa) y me arrepiento”, argumentó Devi.

Y señaló: “Mi vínculo con ella fue genuino. Con Eugenia me fui dolido”.

DEVI HABLÓ DEL FINAL DE SU NOVIAZGO CON SILVANA

Al comienzo de Gran Hermano, Devi dejó entrever que estaba de novio con Silvana, una joven de Paraguay que “lo dejó” mientras él estaba en el reality.

Recién salido de la casa, y tras asimilar que estaba separado gracias a un mensaje que le transmitió su familia cuando estaba en GH, Juan Pablo habló del quiebre.

“¿Estás enamorado de esa chica?”, le preguntó Santiago del Moro.

Y Devi respondió: “Supongo que sí, no pude ni hablar. Me debo un cierre... Al día de hoy no sé qué pasó”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.