De la mano de la mega final de Gran Hermano 2024-2025 llegó el primer rumor de romance entre exparticipantes.

Gastón Trezeguet contó en Se picó, el programa de stream que conduce en República Z, que Sabrina Cortez y Juan Pablo De Vigili (Devi) se fueron juntos de la fiesta de Telefe.

Con el rumor de affaire rebotando en los medios, Ciudad Magazine habló con Sabrina sobre su encuentro con Devi, lo halagó como hombre y no le cerró la puerta a la posibilidad de conocerlo en la intimidad.

Foto: Instagram.

SABRINA CORTEZ HABLÓ DEL RUMOR DE AFFAIRE CON DEVI DE GRAN HERMANO

-¿Te fuiste con Devi de la fiesta de GH? Él está soltero, ¿vos?

-Estoy soltera, pero no me fui con él de la fiesta. Sí charlamos y tenemos la mejor, pero no nos fuimos juntos.

-¿Devi te parece un hombre atractivo?

-Desde el día 2 que él ingresó a la casa dije que me parecía un pibe fachero, y en el juego, interesante. Cuando me preguntaron quiénes creía que iban a ser los finalistas, en un papel lo puse a él y a otros que no llegaron muy lejos. Siempre me pareció un pibe que tenía algo especial.

La realidad es que con ser lindo no basta. Tenés que conocer a la persona, llevarte bien, que te guste su humor, tener piel, y que haya un interés de ambos lados.

De todas maneras, sí me lo crucé en la fiesta, charlamos. Re buena onda. Pero no me fui con él. Me fui con todos mis compañeros de Fuera de joda, Nacho, Fede, Mora, Lean, Meli y Furia.

Nada que ver con lo que dijeron, pero sí me parece un hombre lindo, fachero, respetuoso, buen pibe. También se lo nota muy enroscado. Hay que ver cómo es en su vida cotidiana, si se enrosca por todo, es un problema. Pero sí, es un pibe con facha.

Foto: Instagram.

-Ya que tiene tantos atributos a su favor, ¿te interesaría conocerlo? ¿O post Alan Simone nunca más estarías con un ex GH?

-Tiene varios atributos a su favor. Nunca seleccioné a las personas en si son de GH o no. Solo estuve con Alan de GH. Tiene más que ver con el ambiente en donde uno se maneja y en donde termina conociendo a las personas.

Creo que Devi va a tener que procesar un montón de cosas. Yo no me fui de la casa de Gran Hermano porque jugué mal o porque fui cancelada, mi problema adentro de la casa fue más por el vínculo tipo amoroso. Entonces, yo salí y tuve que procesar lo que me había pasado a mí adentro de la casa y lo que me había pasado con mi ex.

Es un proceso que lleva tiempo y calculo que el pibe lo tiene que pasar. Yo no sé si estoy para darle ese lugar a otra persona. Pero sí, obvio, me encantaría conocerlo. No sé cuán bueno puede estar para mí engancharme con un pibe que me puede hacer mierda. Pero sí, me parece fachero y buena persona.

Foto: Ciudad Magazine/Movilpress.

-Como bien decís, Devi está recién salido del reality, con todo el caos, los cambios, la fama que eso genera, pero no por eso hay que cerrar puertas de antemano...

-Soy consciente de todo eso. Es algo que yo viví. Sé lo que significa salir de golpe de esa casa, sé lo que significa salir con un problema vincular, amoroso y tener la cabeza que no sabés qué hacer, qué pensar.

También entiendo que tiene que pasar por ese proceso y sé en el lugar que a mí me puede llegar a poner o no todo eso. Conocerlo no tiene nada de malo y no me cierro esa puerta, pero entiendo el lugar en donde me estaría metiendo.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.