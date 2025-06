El 24 de junio, Santiago “Tato” Algorta se convirtió en el ganador de Gran Hermano 2024-2025 y su felicidad extrema generó preocupación en los productores.

El participante se exaltó, corrió por toda la casa, gritó, se trepó a una pared y se mostró muy movilizado.

Siendo parte del reality, Laura Ubfal dio detalles del susto que se llevaron al ver al campeón tan revolucionado con el triunfo, tras casi siete meses de aislamiento.

“Tato se colgó de las paredes. Dije ‘uy, mirá si se caen las paredes’. Termina en desgracia Gran Hermano”, dijo Ángel de Brito en LAM, antes de comenzar la nota con Eugenia Ruiz, la jugadora que salió en cuarto lugar de GH.

Con información en su poder, Ubfal apuntó: “A Tato no le daba el corazón. Nos asustamos, estaba colorado de la emoción”.

Y Fefe Bongiorno agregó: “Estaba teniendo un ataque de ansiedad. Y es lógico después de tantos meses”.

EL MENSAJE DE TATO TRAS GANAR GRAN HERMANO 2024-2025

“Gracias Big. No me quiero ir de acá. Me muero de ganas de ser muy feliz. Los quiero mucho. Gracias por cuidarme. Soy muy feliz”.

“Gente, vayan por lo que sueñan, vayan por lo que quieren. Sean muy felices. Y hagan, hagan, hagan, que ahí está la felicidad”.

“Y cáguense en la opinión de los demás. Mientras que no le hagan mal a nadie, cáguense en la opinión de los demás y sean ustedes, fieles a sí mismos”.

“Gracias. Los quiero mucho. Chau, chau”.

