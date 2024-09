A tres meses de la separación de Sabrina Cortez y Alan Simone, y luego del explosivo descargo del ex Gran Hermano 2023 en contra de la modelo, la expareja se reencontró en la noche porteña.

Cada uno por su lado, Sabrina y Alan asistieron al teatro Picadilly para ver el unipersonal de Virginia Demo y el cara a cara fue armonioso.

Sin embargo, Simone habría quedado movilizado tras el encuentro, según contaron Martín “Chino” Ku y Hernán “El Negro Onti” Ontivero en Los Bros, el programa que conducen en República Zeta.

CÓMO FUE EL ENCUENTRO DE SABRINA CORTEZ Y ALAN SIMONE TRAS LA CONFLICTIVA SEPARACIÓN

“Sabrina y Alan se saludaron. Al principio Sabri no lo saludó porque no lo vio. Después nos fuimos a comer un asado”, dijo el Chino en el stream y dejó en claro que Cortez no fue a cenar con ellos.

Sin filtros, Onti mandó al frente a Simone: “Después lo tuvimos que aguantar a Alan toda la noche con cara de melancolía”.

Invitado a Los Bros, Darío Martínez Corti preguntó: “¿Pero Alan no está saliendo con alguien? Ya está”. Y el cordobés le contestó: “Sí, pero bueno…”.

Cerrando en tema, Martín Ku agregó: “El asado no estuvo bueno y nos tuvimos que aguantar a Alan con cara de melancólico”.

