A poco más de un mes de desembarcar en República Zeta con Los Bros, Licha Navarro presentó su renuncia al programa que compartía con Martín Ku y Nicolás Grosman. El paso de Denisse González por el espacio fue fugaz.

El ex Gran Hermano 2023 habría presentado su renuncia la semana pasada, pero el 16 de septiembre se filtró y Licha aclaró los tantos con contundencia en LAM, en medio de versiones de que le habría molestado el protagonismo que habría tomado el Chino, como la incorporación de su novia Marisol, sin previo debate grupal, entre otras picantes internas.

POR QUÉ LICHA NAVARRO RENUNCIÓ AL STREAM DE LOS BROS

“Estoy raro. No sé cómo se filtró, la ida era hablarlo mañana en el streaming. Tengo un nudo en la panza”, le dijo el ex GH al notero de LAM, serio.

“Hubo conflictos. La cosa no fluyó como nos habíamos comprometido desde un principio. Se tomaron decisiones sin consultarnos”, continuó.

Acto seguido apuntó contra la producción del programa de República Zeta: “No entiendo lo que pasa, cuando se nos propuso el stream la idea era la de un grupo de amigos charlando, distendido, pero empezaron a pasar algunas cosas que no”.

“Por ejemplo, pactabas un invitado y lo bajaban a último momento. Eso pasó la semana pasada y no me gustó una mierda. Quedé mal yo porque es una persona con la que tengo relación”, reveló.

LICHA NAVARRO NEGÓ CONFLICTO CON LOS BROS Y DEFENDIÓ A NICOLÁS GROSMAN

“Con respecto a mis compañeros, no tengo nada para decir. Les deseo lo mejor”, apuntó Licha, negando haber tenido diferencias con el Chino.

Sin embargo, el ex GH sí manifestó su disgusto por haber sacado al aire a Flor Regidor, ex novia de Nico, aprovechando que el joven estaba demorado.

“Hoy Nico no vino, dijo que llegaba tarde y terminó no entrando porque a espaldas de Nico le hicieron una nota a Flor Regidor. Eso no me parece. Yo lo llamé y ni me atendió”, contó.

Y finalizó argumentando con contundencia los motivos de su sorpresiva desvinculación de Los Bros, días previos de debutar como “Susano” en el programa de Susana Giménez por Telefe.

“Yo tomé la decisión de no estar más porque ya no disfrutaba venir. No la pasaba bien. Prefiero mantener el vínculo que tenemos, llevarnos bien. Cuando se mezcla trabajo y amigo, puede ser para peor”, finalizó Licha Navarro sin ocultar su fastidio.

