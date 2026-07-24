Moria Casán y María Fernanda Callejón protagonizaron un fuerte cruce en La Mañana con Moria en medio de un debate por la polémica del curso online que lanzó Wanda Nara.

El debate comenzó luego de que Baby Etchecopar criticara con dureza a la mediática en una entrevista para el programa, declaraciones que generaron el rechazo inmediato de Callejón, quien cuestionó el tono de los comentarios dirigidos hacia la conductora.

“A mí me indigna cuando se habla así de una mujer, es lo único que voy a decir. Wanda, te banco. Muchas mujeres muestran carteras. Entonces, el tema es con Wanda. Aparte insulta a toda la familia. La palabra grasa atrasa un montón”, dijo la panelista directamente.

Moria Casán y Fernanda Callejón se cruzaron en vivo (Foto: captura de eltrece).

“Acá hay dos progenitores que no pueden co-parentar, si lo sabré yo. La madre está pidiendo sus derechos, puede haberse equivocado. Pero los dos, al hacer cosas de manotazos porque no pueden comunicarse, perjudican a las niñas y a todos. Los derechos de la madre no se tocan, ¿por qué siempre pegándole a la madre?“, agregó Callejón, momento en que intervino Moria.

ASÍ FUE EL MOMENTO EN EL QUE INTERVINO MORIA CASÁN Y CRUZÓ A FERNANDA CALLEJÓN

Luego de escuchar a María Fernanda Callejón, Moria Casán intervino contundente y dejó en claro su postura: “Está enojada la Callejón. No tenés que lamentar nada, es tu opinión. Asombra este hecho tan confuso del robo en Italia. Acá no se le pega solamente a la mamá, se le pega a todo el mundo“.

El momento de mayor tensión llegó luego cuando Casán sostuvo que Fernanda estaba trasladando el debate a su historia personal y lanzó una frase que rápidamente se viralizó: “Sos una negadora social”.

Según Moria, la actriz reaccionaba de manera emocional cada vez que aparecía el concepto de “psicópata narcisista”, lo que, a su entender, condicionaba su análisis sobre el caso de Wanda Nara: “Escuchame Fernanda, ya sabemos que si te nombran la palabra ‘psicópata narcisista’ enloqueces. Metes tus problemas”, lo que la actriz negó rotundamente.

Moria Casán y Fernanda Callejón se cruzaron en vivo (Foto: captura de eltrece).

“¿Cómo que no los metés? Sos una negadora social, nena. Acá opinamos. Yo soy una feminista de la primera época, que vos todavía no habías nacido. Yo veo todo. En boca de mentiroso todo se vuelve dudoso. Esta persona ha mentido mucho sobre sus cosas personales. Se te mezclan los problemas personales”, lanzó durísima Moria.

Acto seguido, Callejón le respondió: “Perdoname, pero no. Yo no soy ninguna negadora social. ¿Y qué tiene? Tengo 60 años ya, Moria. Cada uno tiene su mirada y es respetable. No se me mezcla. Yo defiendo a la mujer. Vos dijiste que me tocó una fibra, obvio porque es de público conocimiento lo que me pasó. ¿Qué tiene de malo que me detone el término ‘psicópata narcisista’? Es lo que dice mi causa y por eso me toca una fibra”.

Moria Casán y Fernanda Callejón se cruzaron en vivo (Foto: captura de eltrece).

Harta, Moria cerró el tema en su programa: “No estábamos hablando de tu causa, estábamos hablando de lo de Wanda, pero okey, te toca todo”.

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