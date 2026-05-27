La condena judicial contra Ricky Diotto volvió a poner en el centro de la escena el conflictivo vínculo que mantiene con María Fernanda Callejón. Luego de que la Justicia dictara una pena de cuatro meses de prisión en suspenso contra el odontólogo, ahora fue un integrante de su familia quien rompió el silencio y lanzó fuertes declaraciones contra la actriz.

La palabra llegó a través de Joaquín Diotto, hermano del ex de Callejón, quien decidió expresarse públicamente en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen durante el ciclo Mitre Live. Hasta ahora, ningún integrante del entorno familiar de Ricky había hablado sobre la situación judicial ni sobre las graves acusaciones que trascendieron en las últimas semanas.

QUÉ DIJO EL HERMANO DE RICKY DIOTTO

“María Fernanda todo lo da vuelta a su favor bajo el título de ‘violencia’”, expresó Joaquín Diotto en el mensaje que reprodujo el periodista al aire.

Además, el familiar del odontólogo dejó en claro que, por el momento, prefiere no seguir exponiéndose mediáticamente. “Por eso siempre te digo lo mismo y prefiero en este momento llamarme al silencio”, agregó.

Las declaraciones llegaron pocos días después del duro testimonio público de María Fernanda Callejón, quien habló sobre presuntos episodios de abuso y violencia en el marco de la conflictiva separación que mantiene con el padre de su hija Giovanna.

EL CONFLICTO JUDICIAL ENTRE CALLEJÓN Y DIOTTO

La relación entre Callejón y Ricky Diotto atraviesa desde hace tiempo una fuerte disputa judicial y mediática que incluye denuncias cruzadas, conflictos familiares y diferencias vinculadas a la crianza de su hija.

En este contexto, la reciente condena contra el odontólogo reactivó la exposición pública del caso y generó nuevas repercusiones en el entorno de ambos. Según explicó Etchegoyen, el mensaje de Joaquín Diotto representa la primera reacción pública de la familia del acusado tras la resolución judicial.

“Periodísticamente me parecía importante saber qué dice la familia Diotto en este momento terrible”, concluyó el conductor sobre el final de su relato