Benjamín Vicuña atraviesa días de pura felicidad familiar y así lo demuestra en sus redes sociales. Desde que Magnolia y Amancio regresaron a la Argentina de Turquía, donde estuvieron junto a su mamá, Eugenia “la China” Suárez, el actor chileno no deja de compartir distintos momentos de su rutina con los pequeños.

Mientras la actriz continúa instalada en Estambul junto a Mauro Icardi, Vicuña aprovecha cada instante con sus hijos y suele reflejar esos encuentros a través de tiernas publicaciones que rápidamente generan repercusión entre sus seguidores.

En las últimas horas, el actor volvió a emocionar a sus seguidores con una serie de imágenes que muestran la intimidad de sus días junto a sus pequeños. Una de las postales retrata a Magnolia sentada en el piso mientras se divierte completando un álbum de figuritas, rodeada de paquetes abiertos desparramados por toda la casa.

Foto: Instagram (@benjaminvicuna.ok)

Otra imagen mostró parte de la cotidianeidad de Vicuña, entre guiones con los nombres que escribieron sus hijos, reflejando cómo combina sus compromisos profesionales con el tiempo compartido junto a sus hijos.

Foto: Instagram (@benjaminvicuna.ok)

Pero la foto que más ternura despertó fue la del propio Vicuña abrazando a Magnolia y Amancio, los tres sonrientes frente a cámara. Una imagen que resumió a la perfección la alegría del esperado reencuentro.

Foto: Instagram (@benjaminvicuna.ok)

Foto: Instagram (@benjaminvicuna.ok)

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EL NUEVO CONFLICTO DE BENJAMÍN VICUÑA CON LA CHINA SUÁREZ

Un nuevo capítulo se suma al conflictivo vínculo entre Benjamín Vicuña y Eugenia “la China” Suárez. En las últimas horas, una fuerte versión comenzó a circular en las redes sociales y apunta directamente a la distancia entre el actor y los hijos que tiene con Eugenia: Magnolia y Amancio.

La información fue publicada por la panelista Naiara Vecchio, quien aseguró que el actor chileno lleva dos meses sin ver a los chicos: “Exclusivo. Es fake que Benjamín Vicuña denunció a China Suárez por impedimento de contacto”, comenzó diciendo desmintiendo los rumores judiciales que habían comenzado a circular.

Pero eso no fue todo. Luego agregó un dato explosivo sobre la interna familiar: “Los chicos tenían que estar en Buenos Aires. Se demoró otra vez su llegada para la próxima semana por el viaje de la China e Icardi a Japón”.

Foto: Captura de X (@NaiVecchio) Por: Fabiana Lopez

Y cerró con una frase contundente que encendió todas las alarmas: “Hace 2 meses que los padres no ven a sus hijos”. Actualmente, Eugenia está instalada en Turquía junto a su pareja, Mauro Icardi, mientras acompaña la carrera del futbolista. Allí vive junto a sus hijos Magnolia y Amancio —fruto de su relación con Vicuña— y también con Rufina, la hija que tuvo con Nicolás Cabré.