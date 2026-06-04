Benjamín Vicuña atraviesa días de pura felicidad familiar y así lo demuestra en sus redes sociales. Desde que Magnolia y Amancio regresaron a la Argentina de Turquía, donde estuvieron junto a su mamá, Eugenia “la China” Suárez, el actor chileno no deja de compartir distintos momentos de su rutina con los pequeños.
Mientras la actriz continúa instalada en Estambul junto a Mauro Icardi, Vicuña aprovecha cada instante con sus hijos y suele reflejar esos encuentros a través de tiernas publicaciones que rápidamente generan repercusión entre sus seguidores.
En las últimas horas, el actor volvió a emocionar a sus seguidores con una serie de imágenes que muestran la intimidad de sus días junto a sus pequeños. Una de las postales retrata a Magnolia sentada en el piso mientras se divierte completando un álbum de figuritas, rodeada de paquetes abiertos desparramados por toda la casa.
Otra imagen mostró parte de la cotidianeidad de Vicuña, entre guiones con los nombres que escribieron sus hijos, reflejando cómo combina sus compromisos profesionales con el tiempo compartido junto a sus hijos.
Pero la foto que más ternura despertó fue la del propio Vicuña abrazando a Magnolia y Amancio, los tres sonrientes frente a cámara. Una imagen que resumió a la perfección la alegría del esperado reencuentro.
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.
Leé más
EL NUEVO CONFLICTO DE BENJAMÍN VICUÑA CON LA CHINA SUÁREZ
Un nuevo capítulo se suma al conflictivo vínculo entre Benjamín Vicuña y Eugenia “la China” Suárez. En las últimas horas, una fuerte versión comenzó a circular en las redes sociales y apunta directamente a la distancia entre el actor y los hijos que tiene con Eugenia: Magnolia y Amancio.
La información fue publicada por la panelista Naiara Vecchio, quien aseguró que el actor chileno lleva dos meses sin ver a los chicos: “Exclusivo. Es fake que Benjamín Vicuña denunció a China Suárez por impedimento de contacto”, comenzó diciendo desmintiendo los rumores judiciales que habían comenzado a circular.
Pero eso no fue todo. Luego agregó un dato explosivo sobre la interna familiar: “Los chicos tenían que estar en Buenos Aires. Se demoró otra vez su llegada para la próxima semana por el viaje de la China e Icardi a Japón”.
Y cerró con una frase contundente que encendió todas las alarmas: “Hace 2 meses que los padres no ven a sus hijos”. Actualmente, Eugenia está instalada en Turquía junto a su pareja, Mauro Icardi, mientras acompaña la carrera del futbolista. Allí vive junto a sus hijos Magnolia y Amancio —fruto de su relación con Vicuña— y también con Rufina, la hija que tuvo con Nicolás Cabré.