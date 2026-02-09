Benjamín Vicuña transformó por completo su hogar para celebrar el cumpleaños de su hija Magnolia, fruto de su relación con la China Suárez. A través de sus historias de Instagram, Benjamín compartió cómo el hall de entrada y los ambientes principales quedaron ambientados como si fueran parte de Hawkins, el pueblo ficticio donde transcurre la exitosa serie de Netflix Stranger Things.

“Mi casa se transformó en Hawkins”, escribió el protagonista de Argentina 1985, mostrando orgulloso cada detalle de la decoración que preparó pensando en los gustos de su hija, quien es fanática de esta ficción de ciencia ficción que atrapa a millones de espectadores en todo el mundo.

DECORACIÓN COMPLETA AL ESTILO STRANGER THINGS

La fiesta de cumpleaños no dejó ningún detalle librado al azar. El living de la casa del actor lucía el característico abecedario con luces de colores que Joyce Byers utiliza en la serie para comunicarse con su hijo desde el Mundo del Revés. Este icónico elemento de Stranger Things fue recreado con exactitud, logrando que los invitados sintieran que realmente estaban dentro de la serie.

Además, una de las habitaciones fue especialmente preparada para una pijamada temática, con carpas individuales para cada uno de los amiguitos de Magnolia, recreando el espíritu de aventura y amistad que caracteriza a los protagonistas de la serie. La ambientación incluyó referencias visuales a los personajes favoritos y elementos característicos de la trama sobrenatural que tanto fascina a la cumpleañera.

Benjamín Vicuña le armó una fiesta de Stranger Things a Magnolia: las fotos del cumpleaños. Crédito: Instagram

LA TORTA DEL DEMOGORGON QUE SORPRENDIÓ A TODOS

Uno de los momentos más impactantes de la fiesta de Magnolia fue cuando apareció la torta de cumpleaños decorada con la imagen del Demogorgon, el aterrador monstruo que acecha desde el Mundo del Revés en la primera temporada de Stranger Things. Este pastel temático combinó a la perfección el lado terrorífico de la serie con la dulzura de una celebración infantil, logrando un equilibrio perfecto entre lo espeluznante y lo festivo.

Benjamín Vicuña le armó una fiesta de Stranger Things a Magnolia: las fotos del cumpleaños. Crédito: Instagram

Las fotos compartidas por Benjamín Vicuña mostraron a Magnolia radiante de felicidad, rodeada de sus amigos y familia, disfrutando de cada momento de este cumpleaños inolvidable. La nena de 8 años no podía ocultar su emoción al ver que su serie favorita había cobrado vida en su propia fiesta.

Benjamín Vicuña le armó una fiesta de Stranger Things a Magnolia: las fotos del cumpleaños. Crédito: Instagram

ANITA ESPASANDÍN TAMBIÉN PARTICIPÓ DE LA CELEBRACIÓN

Anita Espasandín, actual pareja de Benjamín Vicuña, también fue parte de esta especial celebración y compartió en sus redes sociales algunas imágenes del evento. En sus historias de Instagram se podía apreciar más detalles de la decoración de Stranger Things, mostrando el compromiso de toda la familia en hacer de este día algo memorable para la pequeña.