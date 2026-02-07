Benjamín Vicuña y la China Suárez le dedicaron sentidos mensajes a su hija Magnolia en el día de su cumpleaños. La pequeña que cumplió 8 años este sábado 7 de febrero, vive en Turquía junto a su mamá y Mauro Icardi, quien se encuentra instalado en ese país por su carrera futbolística.

Desde la Argentina, Benjamín Vicuña compartió unas fotos junto a la nena y le escribió un extenso texto cargado de ternura y reflexión. “El amor siempre puede más. Pensé que lo conocía todo, hasta que llegaste tú”, comenzó el actor chileno, para luego agradecerle por enseñarle que el amor no tiene límites ni medidas. “Feliz cumpleaños, Magno”, cerró, conmoviendo a sus seguidores.

El saludo de Benjamín Vicuña a Magnolia por su cumpleaños (Foto: Instagram/@benjaminvicunaok).

El actor se encuentra en el país grabando la ficción Felicidades para Netflix. A pesar de la distancia y de los cambios en la dinámica familiar, ambos padres dejan en claro, con cada gesto público, que el bienestar de Magnolia y de sus hermanos está siempre en el centro.

EL SALUDO DE LA CHINA SUÁREZ A MAGNOLIA VICUÑA POR SU CUMPLEAÑOS

Por su parte, la China Suárez también volcó todo su cariño en Instagram, donde publicó varias historias dedicadas a Magnolia Vicuña en esta fecha especial. En una de ellas se la ve acostada junto a la pequeña, con la frase: “Buenas noches con mi cumpleañera amada” acompañada de emojis de corazón.

Magnolia Vicuña empezó su cumpleaños en Turquía con la China Suárez (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

En otra postal, un primer plano de la nena sonriente sobre una cama floreada, la actriz escribió: “No sé cuál foto elegir porque son todas lindas. Feliz cumple, Magnoloti del amor, loquita linda que queremos tanto”.

El saludo de la China Suárez a Magnolia Vicuña (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

Una vez más, los saludos cruzados de Benjamín Vicuña y la China Suárez demostraron que, más allá de las separaciones y los kilómetros de por medio, el amor de padres sigue intacto y se hace sentir en cada cumpleaños importante.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.