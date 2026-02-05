Un video grabado a la salida del estadio del Galatasaray en Turquía encendió la indignación en redes sociales. Las imágenes muestran el momento en que Magnolia, la hija menor de la China Suárez y Benjamín Vicuña, fue zamarreada por un guardaespaldas mientras salía junto a su mamá y la niñera, tras una noche de festejos por el récord de Mauro Icardi.

La secuencia, que se viralizó rápidamente, dejó en evidencia la actitud del custodio, vestido con campera negra, que tomó a la nena de manera brusca.

China Suárez en el estadio del Galatasaray (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Eugenia “La China” Suárez volvió a ser tendencia después de mostrar en sus redes el tratamiento facial que se realizó en Estambul. Sin una gota de maquillaje y con la cara visiblemente enrojecida, la actriz dejó ver el paso a paso de un procedimiento para la piel: Morpheus 8 PRO.

Las imágenes generaron sorpresa y cientos de comentarios. Muchos se preguntaron si era normal ese enrojecimiento y qué buscaba realmente este método que, según los especialistas, es uno de los más elegidos para quienes quieren mejorar la firmeza y la textura de la piel sin pasar por el quirófano.

Foto: @sangrejaponesa

Según explica la Dra. Johanna Furlan – cirujana, especialista en medicina estética. MN122.975- a Ciudad, El Morpheus 8 PRO es una tecnología de última generación que combina dos mecanismos potentes en un solo dispositivo: microagujas y radiofrecuencia fraccionada.

El cabezal del aparato utiliza microagujas que penetran a distintas profundidades de la piel y, al mismo tiempo, liberan calor controlado.

Esta doble acción —mecánica y térmica— permite trabajar no solo en la superficie, sino también en las capas más profundas del tejido. El objetivo es claro: estimular la producción de colágeno y elastina, dos componentes clave para una piel joven, firme y luminosa.

