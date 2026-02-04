La China Suárez le dedicó un mensaje especial a Mauro Icardi, quien rompió un récord en el Galatasaray. Sin embargo, lo que parecía un simple saludo terminó generando revuelo por un detalle que no tardó en viralizarse.

La actriz utilizó su Instagram para felicitar al delantero, que se convirtió en el máximo goleador extranjero del club al anotar este miércoles ante el Istanbulspor por la Copa de Turquía.

“Feliz récord amor mío, que vengan muchos más. Te amo”, escribió la China acompañando el texto con fotos en donde se la ve abrazando a Icardi, entre otras.

Mauro Icardi y la China Suárez. Foto: Instagram sangrejaponesa

EL POSTEO DE LA CHINA SUÁREZ A MAURO ICARDI QUE GENERÓ ESPECULACIONES

Los emojis de la China Suárez que llamaron la atención. Captura: Instagram sangrejaponesa

Pero en sus stories de Instagram, la China replicó un posteo de la cuenta del Galatasaray donde se lo ve a Icardi con una corona de rey, a la que la actriz le agregó un corazoncito y una carita que denota tristeza.

Ese emoji encendió las alarmas. ¿Se viene la despedida de Turquía y por eso la carita triste? Mauro tiene contrato por 6 meses más y su manager se encuentra en Europa planeando su futuro. Se habló de Juventus pero también habría otros clubes interesados.