Eugenia “La China” Suárez volvió a ser tendencia después de mostrar en sus redes el tratamiento facial que se realizó en Estambul. Sin una gota de maquillaje y con la cara visiblemente enrojecida, la actriz dejó ver el paso a paso de un procedimiento que promete revolucionar el cuidado de la piel: Morpheus 8 PRO.

Las imágenes generaron sorpresa y cientos de comentarios. Muchos se preguntaron si era normal ese enrojecimiento y qué buscaba realmente este método que, según los especialistas, es uno de los más elegidos para quienes quieren mejorar la firmeza y la textura de la piel sin pasar por el quirófano.

Morpheus 8: cómo funciona el tratamiento que eligió la China Suárez

Según explica la Dra. Johanna Furlan – cirujana, especialista en medicina estética. MN122.975- a Ciudad, El Morpheus 8 PRO es una tecnología de última generación que combina dos mecanismos potentes en un solo dispositivo: microagujas y radiofrecuencia fraccionada.

El cabezal del aparato utiliza microagujas que penetran a distintas profundidades de la piel y, al mismo tiempo, liberan calor controlado.

Esta doble acción —mecánica y térmica— permite trabajar no solo en la superficie, sino también en las capas más profundas del tejido. El objetivo es claro: estimular la producción de colágeno y elastina, dos componentes clave para una piel joven, firme y luminosa.

¿Para qué sirve Morpheus y qué resultados se buscan?

Este procedimiento se indica especialmente para:

Tensar la piel con flacidez leve a moderada.

Definir el contorno mandibular .

Suavizar arrugas marcadas .

Mejorar la textura y uniformidad de la piel.

Atenuar cicatrices de acné .

Estimular la formación de colágeno nuevo.

Todo esto, sin bisturí ni anestesia general y con tiempos de recuperación mucho más cortos que una cirugía.

Si bien no reemplaza un lifting cuando hay exceso importante de piel, es una alternativa eficaz para quienes buscan mejoras progresivas y naturales.

Por qué la piel queda enrojecida después del tratamiento

El enrojecimiento que mostró la China Suárez es parte de la respuesta esperada. Cuando las microagujas y la radiofrecuencia actúan en profundidad, generan un estímulo controlado que provoca vasodilatación, calor local y una reacción inflamatoria transitoria. Esa inflamación es la que pone en marcha el proceso de regeneración que, con el tiempo, remodela el tejido.

Foto: @sangrejaponesa

Según la intensidad del tratamiento y la sensibilidad de cada persona, la rojez puede durar desde unas horas hasta pocos días. No es un efecto adverso, sino una señal de que el procedimiento está activando los mecanismos de reparación de la piel.

¿Cuándo se ven los resultados y cuánto duran?

Un dato clave: los resultados no son inmediatos. Más allá del impacto visual del momento —como el que se vio en las fotos de la actriz—, la mejora real aparece de forma gradual en las semanas posteriores, cuando se desarrolla la llamada “neocolagénesis”. Por eso, suelen indicarse varias sesiones espaciadas para potenciar el efecto.

El objetivo final es lograr una piel más firme, compacta y uniforme, con menos arrugas y mejor textura. Al mostrar el detrás de escena, la China Suárez también visibilizó que estos tratamientos tienen una fase inmediata que muchas veces no coincide con la imagen final buscada, pero que es parte del proceso de renovación profunda.