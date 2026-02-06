Agustín “Rada” Aristarán volvió a traer al centro de la escena una situación que llamó la atención cuando Eugenia “la China” Suárez estuvo como invitada junto a Mauro Icardi en Otro Día Perdido. En diálogo con A la tarde, el humorista recordó un pedido muy puntual que hizo la actriz durante la nota y dio detalles del contexto que rodeó aquella visita televisiva.

Todo surgió cuando le consultaron por el clima que se vivió en ese momento, previo a una de las entrevistas más esperadas: “¡Icardi fue re piola! El chabón vino, nos saludó a todos. Los camarines nuestros están justo en la entrada del estudio por donde entran los invitados. Conversamos, ‘hola, ¿cómo va?’, ‘¡Ey, Rada! Qué bueno lo que hacés’, ‘qué divertido’. ¡La verdad es que re piola! Pero no mucho más que eso”, comenzó diciendo Rada al aire.

Sin embargo, lo que más le quedó grabado fue un pedido específico de Eugenia: “La China necesitaba tenerlo enfrente a Mauro siempre en la nota, que eso me llamó mucho la atención”, contó.

Foto: Captura (América)

Según recordó, no fue un caso aislado: “Ella hacía la nota y necesitaba tener a Mauro en la misma línea de visión”, aseguró. Y cerró: “Lo mismo pasó con Moria Casán”.

LA CONFESIÓN MÁS BRUTAL DE CHINA SUÁREZ EN VIVO: “SOY VENGATIVA, IMPULSIVA Y MUY HIRIENTE”

Eugenia “La China” Suárez sorprendió con un testimonio tan íntimo como filoso en su paso por Otro Día Perdido, el programa que eligió para romper el silencio (en noviembre de 2025) después de la polémica que se armó a su alrededor en los últimos días.

Lejos de esquivar temas, la actriz se sinceró sobre su temperamento, su relación con la bronca y su costado más explosivo, aunque no necesariamente violento.

Todo comenzó cuando analizaron a Clara, el personaje que interpreta en Hija del fuego: la venganza de la bastarda (la nueva serie dramática que desembarca el 19 de noviembre en exclusiva por Disney+), y si compartía rasgos con ella.

Foto: Captura (eltrece)

Fue entonces que La China no lo dudó: “Debería empezar a vengarme un poco más, como Clara… Estoy con ganas de vengarme”, atinó a decir, remarcando que no se refería a nadie en particular. Sorprendido, el conductor repreguntó si era realmente vengativa. Y ella fue directa: “En la vida real, sí”.

Rápidamente aclaró que no se trata de reacciones impulsivas al estilo telenovela: “Pero no vengativa de ir y romperte un auto. Nunca rayé un auto“.

“Soy muy hiriente. No levanto la voz, pero digo cosas que después me arrepiento. Busco exactamente qué es lo que… (te va a doler)”, siguió.

La China explicó que muchas veces explota después de mucho callar: “Soy impulsiva. Me callo, me callo, me callo… Desde muy chiquita he dejado pasar muchas cosas: el chistecito, todo", añadió. Y cerró, sincera: “Hay días que me levanto cruzada, me está por venir, me caliento y agarro el teléfono”.