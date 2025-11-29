Este viernes, Otro Día Perdido cumplió 100 programas al aire, por lo que Mario Pergolini, Agustín “Rada” AristarÁn y Laila Roth ironizaron sobre los oscuros augurios de los primeros días y presentaron un video en el que lograron juntar a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez.

“Me contaron que nos mandaron un regalo, que se juntó un montón de gente y nos hizo un homenaje. Yo todavía no lo vi, ni tampoco lo vio nadie de la producción, pero dicen que se llama ‘100 veces ODP, el musical’”, anunció Mario.

Fotos: capturas eltrece

De esta manera, los telvidentes pudieron ver un videoclip en el que la producción logró reunir a todo el arco político de manera amigable. Javier y Karina Milei, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Sergio Massa junto con Cristina Kirchner, entre muchos otros se juntaron a cantar.

MARIO PERGOLINI JUNTÓ A WANDA NARA, MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ EN UN ESTUDIO DE GRABACIÓN

Al estilo de We are The World, los mencionados armaron, grabaron y cantaron una canción que decía “Gracias por volver, gracias por estar, quien diría que eltrece nos podría juntar. Vamos todos de la mano, no hay más votos divididos, somos como estados hermanos, somos como Estados Unidos”, se escuchaba al ritmo de un rock.

Pero no solo los políticos participaron en este videoclip hecho con IA, sino también los famosos, que cantaban unidos. Tras una aparición de Adrián “Chueco” Suar, se pudo ver en pantalla a Wanda y a la China abrazadas frente un micrófono cantando: “La farándula se ha unido”.

Fotos: capturas eltrece

Más adelante, al improvisado dúo se les une Mauro Icardi enfundado en la camiseta del Galatasaray, y también Claudio “Chiqui” Tapia abrazado con “La Brujita” Verón, Mirtha Legrand tocando la batería, y hasta Susana Giménez, que juró y perjuró que nunca iría de visita a ODP. ¿Cumplirá?

