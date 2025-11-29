Mauro Icardi y la China Suárez celebraron su primer aniversario en Turquía. A través de sus redes sociales compartieron el momento en que el futbolista le entregaba a la actriz su regalo en esta fecha especial para la pareja.

Después de su paso por la Argentina, donde estuvo promocionando su nueva ficción de Disney+, La Hija del Fuego, el delantero del Galatasaray sorprendió a Eugenia con un impresionante anillo y una caja enorme de rosas rojas.

La China Suárez recibió un anillo en su primer aniversario con Mauro Icardi (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

“Feliz aniversario mi amor”, se puede leer la dedicatoria con la que venía el obsequio del deportista junto a las postales en las que aparece la China con la sorpresa que la dejó boquiabierta. “Feliz primer año mi amor”, escribió ella en el posteo que cosechó miles de likes.

EL DETALLE DEL POSTEO DE LA CHINA SUÁREZ CON EL ANILLO QUE MAURO ICARDI LE OBSEQUIÓ EN SU PRIMER ANIVERSARIO

El anillo de brillantes con diseño llamativo y con una piedra central de gran tamaño, fue sin dudas el gran protagonista de la publicación de la China Suárez y Mauro Icardi por su primer aniversario; sin embargo, un detalle del posteo dio que hablar en las redes sociales.

La pareja, que desde el inicio de su relación generó repercusión en el mundo del espectáculo por el escándalo del Wanda Gate, eligió compartir este momento especial, pero bloqueó la posibilidad de que sus fans dejen comentarios en la publicación, para que nada les arruine su día.

