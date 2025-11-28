La tensión volvió a encenderse en el mundo del streaming argentino después de que Eugenia China Suárez reaccionara de manera explosiva en X (ex Twitter) a un comentario que interpretó como burla por parte de Julieta Poggio.

La actriz de La Hija del Fuego (Netflix) creyó que la ex Gran Hermano había puesto en duda su carrera como actriz y lanzó un mensaje filoso que desató el caos en redes.

Todo ocurrió tras un fragmento viral de Rumis (La Casa Streaming), donde, mientras hablaban de la serie, Poggio preguntó: “¿La China Suárez actúa?”.

La actriz lo tomó como una falta de respeto y respondió con una chicana retro a los pasillos de Pol-ka: “Qué raro que no sepas que actúo, Juli. Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Polka cuando grababa el programa más visto con tu hermanita, y vos ibas toda producida a ver si pegabas un personaje.”

La respuesta fue contundente y terminó de encender la polémica. En ese contexto, Lizardo Ponce —compañero de Julieta— se metió de lleno para aclarar la situación y frenar la escalada: “¡Ay China! ¿Con la cantidad de cosas que se dicen te ofendés por un comentario así? Juli simplemente preguntó si actuabas en la serie… Fue solo eso: hablar de tu trabajo, no de tus quilombos mediáticos”.

Lizardo Ponce salió a defender a Julieta Poggio y cruzó sin filtros a la China Suárez. Crédito: X

El conductor también le respondió a una usuaria que cuestionó el silencio de Poggio: “No tiene Twitter y quizás está trabajando en su programa, su obra de teatro, un evento, su marca de maquillaje o en su café que abre en diciembre. Yo hablo porque estoy bastante al pedo”.

Su intervención generó elogios y apoyo a Poggio, que no se metió en la pelea.

LA DEFENSA DE LA TÍA SEBI Y EL GOLPE A LA CHINA

A la discusión también se sumó La Tía Sebi, quien criticó con dureza a Suárez: “Además de mala gente parece que tenés delirio paranoide… Enemistarte con mujeres es tu deporte favorito”.

Usuarios también cuestionaron que la China recurriera a recordar un episodio de la infancia de Poggio para desacreditarla, lo que fue visto como un golpe bajo.