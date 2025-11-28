Desde que la China Suárez rompió el silencio para promocionar su nueva ficción no deja pasar una, y ahora que Julieta Poggio hizo un comentario aparentemente inofensivo la actriz la defenestró en un posteo.

Todo comenzó cuando, en medio de una elogiosa crítica de Lizardo Ponce a La Hija del Fuego, la exparticipante de Gran Hermano 2022 preguntó: “¿Qué china actúa? ¿La China Suárez actúa?“.

“Actúa hace años”, contestó el conductor de Rumis al pasar.

Ese fragmento se volvió viral en las redes sociales, y la reacción de María Eugenia llegó sin filtros, ya que fue desde la propia cuenta oficial del streaming que arrobaron a la artista.

“Qué raro que no sepas que actuó, Juli. Yo te recuerdo de chiquitita en los pasillos de Polka cuando grababa el programa más visto con tu hermanita y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje. Besito”, fulminó con una indirecta letal.

Además, la China disparó contra su ¿examigo?: “Gracias, Lizardo Ponce. Me alegra que te guste la serie”.

Rivalidad y motivo de nuevo conflicto entre la China Suárez y Julieta Poggio

Al parecer, la rivalidad de la China y Julieta viene de la época en que las dos habrían coincidido en las fechas con Marcos Ginocchio.

Por otra parte, en Puro Show coincidieron en que la duda de Julieta Poggio era por su desconocimiento sobre la serie de la que hablaban, y no a modo de ninguneo a la China.

