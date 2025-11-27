La frontalidad con que Julieta Poggio habló de qué le gusta a la hora de tener sexo casual sorprendió a la propia Moria Casán, que ya se había quedado asombrada al escuchar cómo funciona su pareja abierta con Fabrizio Maida.

“Voy de viaje, hay alguien y me enamoro un rato”, admitió Poggio.

“¿Te enamorás y te vas a la cama, baby, vos? Sos calentita vos, me parece”, picanteó la conductora de La Mañana con Moria a la ex Gran Hermano 2022.

Julieta Poggio de viaje. (Foto: @poggiojulieta)

“Sí, sí... Mis amigas dicen que soy como un chabón, como un fUtbolista”, remató entre risas cómplices.

El cuestionario mañanero de Moria que sonrojó a Poggio

-¿Cuánto tardás en irte a la cama?

-Al toque me doy cuenta si me gusta la persona cuando beso. Es instantáneo. La piel se siente o no se siente.

Moria Casán con Julieta Poggio.

-¿Te gusta que te metan lengua? ¿O con boca cerrada?

-Sí, chapar.

-¿Y con ojos abiertos o cerrados?

-¿Ojos cerrados? ¡Ojo abierto!

Julieta Poggio volvió de viaje y mostró lo primero que hizo con su novio: la foto en la cama | Créditos: Instagram @poggiojulieta

-Y se hace la tímida, quÉ tesora. ¿Cuánto tiempo tardás para la horizontalidad? Después de la previa...

-Me tiene que divertir la persona también. O sea, tener piel y también divertirme. No me gusta estar por estar. Viste que después te deja medio un vacío también.

-Sí, depende. Si después te llena ese vacío... Por ejemplo, si tenés un coqueteo por una noche con alguien, vas a la cama con el chico y todo. ¿Después te atrevés a quedarte a dormir con él?

Julieta Poggio de viaje. (Foto: @poggiojulieta)

-A mí me gusta después un poco de cariño. Como que no me voy a enamorar si me hacés un mimito, si me abrazás un poquito. Es feo también esa gente que se levanta y se va. Ya está, hicimos algo re privado, como un toque de cucharita.

-¿Qué es lo que más te gusta hacer?

-Lo que más me gusta hacer, viajar. Nada más hermoso que viajar.