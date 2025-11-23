Julieta Poggio estuvo de vacaciones en Tailandia, donde puso pausa a una cargada agenda laboral. Apenas volvió, se mostró con su novio.
Tras varios días de descanso y de recorrida por el sudeste asiático, la bailarina se reencontró con Fabrizio Maida.
Enseguida, Juli mostró una foto de la intimidad de la pareja, donde se ve a ambos juntos en la cama, con besos y sonrisas.
JULIETA POGGIO Y UN BLOOPER EN TAILANDIA
Todo ocurrió cuando Julieta intentó acercarse a unos monos durante una de sus excursiones. Con total naturalidad, saludó a los animales con un “Hi!” en inglés y extendió la mano para acariciarlos, asegurando que eran “buenos”. Pero lo que parecía una escena tierna rápidamente se convirtió en un momento de caos.
Los animales, incómodos con la cercanía, reaccionaron de forma brusca: comenzaron a moverse en grupo hacia ella y uno incluso intentó treparle por las piernas. La reacción de Poggio fue instantánea: entre risas y gritos, retrocedió tan rápido que terminó cayendo al agua para escapar del improvisado ataque.
Lejos de asustarse, la influencer se tomó el episodio con humor y lo compartió en sus redes sociales con el texto: “Intenté hacerme amiga de los monos y casi me matan del susto”. En cuestión de horas, el video se llenó de comentarios y carcajadas de sus seguidores.