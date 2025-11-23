Julieta Poggio estuvo de vacaciones en Tailandia, donde puso pausa a una cargada agenda laboral. Apenas volvió, se mostró con su novio.

Tras varios días de descanso y de recorrida por el sudeste asiático, la bailarina se reencontró con Fabrizio Maida.

Enseguida, Juli mostró una foto de la intimidad de la pareja, donde se ve a ambos juntos en la cama, con besos y sonrisas.

Julieta Poggio volvió de viaje y mostró lo primero que hizo con su novio: la foto en la cama | Créditos: Instagram @poggiojulieta

JULIETA POGGIO Y UN BLOOPER EN TAILANDIA

Todo ocurrió cuando Julieta intentó acercarse a unos monos durante una de sus excursiones. Con total naturalidad, saludó a los animales con un “Hi!” en inglés y extendió la mano para acariciarlos, asegurando que eran “buenos”. Pero lo que parecía una escena tierna rápidamente se convirtió en un momento de caos.

Crédito: Tik tok

Los animales, incómodos con la cercanía, reaccionaron de forma brusca: comenzaron a moverse en grupo hacia ella y uno incluso intentó treparle por las piernas. La reacción de Poggio fue instantánea: entre risas y gritos, retrocedió tan rápido que terminó cayendo al agua para escapar del improvisado ataque.

Lejos de asustarse, la influencer se tomó el episodio con humor y lo compartió en sus redes sociales con el texto: “Intenté hacerme amiga de los monos y casi me matan del susto”. En cuestión de horas, el video se llenó de comentarios y carcajadas de sus seguidores.