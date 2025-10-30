A un mes y medio del grave accidente en moto que casi le cuesta la vida, Thiago Medina reapareció en público y disfrutó de una fiesta con amigos.

El ex Gran Hermano 2022, que continúa con su recuperación, salió a divertirse junto a su expareja y mamá de sus hijas gemelas, Daniela Celis, y su amiga Julieta Poggio.

Thiago Medina, Daniela Celis y Julieta Poggio, de fiesta (Movilpress)

Los tres asistieron a la fiesta de Halloween organizada por la revista Paparazzi, con una temática de terror que reunió a varias figuras del espectáculo.

Agradecido por esta nueva oportunidad, Thiago compartió en Instagram las fotos de su primera salida nocturna.

“Halloween Time. Volviendo al ruedo”, escribió el joven, acompañando las imágenes del reencuentro con sus excompañeras del reality.

