Thiago Medina atraviesa un momento de profunda reflexión y agradecimiento tras el grave accidente en moto que sufrió el pasado 12 de septiembre, y que lo dejó al borde de la muerte.

Mientras continúa con su rehabilitación, el ex participante de Gran Hermano se muestra enfocado en lo más importante de su vida: sus hijas gemelas, Laia y Aimé, fruto de su relación con Daniela Celis, de quien hoy está separado.

A través de un sentido posteo en su cuenta de Instagram, Thiago expresó toda su emoción y gratitud.

EL CONMOVEDOR MENSAJE DE THIAGO MEDINA TRAS EL GRAVE ACCIDENTE

“Gracias a Dios puedo seguir disfrutando a mis dos princesas. Ellas son la razón de vivir ... Gracias a ellas tuve la fuerza necesaria para poder pasar todo lo que pasé“.

“No me quería ir sin verlas crecer, son la razón de mi felicidad. Las amo con todo mi corazón”.

“Gracias a todos los que rezaron por mí”, escribió Thiago junto a tres fotos en las que se lo ve abrazando a sus pequeñas.

El mensaje del joven conmovió a sus seguidores, quienes celebraron su recuperación y le enviaron mensajes de cariño y aliento en esta nueva etapa de su vida.

