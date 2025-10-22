A un mes y diez días del grave accidente en moto, Thiago Medina fue por primera vez a la televisión, a un programa de stream y le dio una nota en vivo a Ángel de Brito, escoltado por su expareja y mamá de sus hijas, Daniela Celis.

El ex Gran Hermano habló de su rehabilitación, le agradeció a Dios por estar vivo y le mandó un mensaje al hombre que manejaba el auto con el que chochó, el 12 de septiembre en Moreno.

“Sé que tengo un mujerón al lado, estemos juntos o no estemos juntos… Estoy contento de estar con mis hijas, de vivir. Estoy disfrutando del momento lindo que Dios me dio, que es vivir y seguir adelante. Quiero olvidarme de lo malo”, dijo en joven en nota con LAM.

Thiago Medina le habló en vivo al hombre con el que chocó (Imagen América TV, LAM)

QUÉ LE DIJO THIAGO MEDINA AL HOMBRE CON EL QUE CHOCHÓ

En ese marco, Ángel de Brito le preguntó a Thiago: “En el programa de Vero Lozano hablaron Raúl, la primera persona que te socorrió. ¿Pudieron hablar con la persona con la que chocaste? Esa persona estaba muy angustiada”.

Y Medina contestó: “No tuve contacto con ellos por el momento. Que se queden tranquilo de que está todo bien. Todo pasa por algo. A mí me da lo mismo si charlamos o no”.

“No hay problema. Yo estoy bien. Que esté tranquilo”, expresó el ex GH.

A su lado, Daniela apuntó: “Los accidentes pasan. Todo pasa por algo. Está todo bien, ya está, ya pasó. El foco es que Thiago esté bien, que se recupere, que puede hacerle upa a sus hijas”.

