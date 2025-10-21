En medio de los rumores sobre un posible casamiento de Daniela Celis con Thiago Medina (quienes tienen a sus hijas Aimé y Laia), los jóvenes dieron una a LAM y no le esquivaron a este tema.

Todo comenzó con la consulta que hizo Ángel de Brito en vivo: “Dani, ¿por qué tu amiga, Romina Uhrig, dijo que se iban a casar? ¿Es verdad eso?”, lanzó el conductor del ciclo de América. A lo que Daniela respondió, entre risas: “Bueno, cuando uno se despierta de un coma inducido de 21 días, tiene muchas drogas encima”.

El ida y vuelta siguió con humor, aunque la influencer no esquivó la cuestión de fondo: “¿Pero lo dijiste o no lo dijiste?”, insistió. Y el joven se hizo cargo de sus palabras: “Sí, lo dije, lo dije”.

Foto: Captura (América)

“El momento fue muy tierno. Él recién se despertaba, me miró a los ojos y me dice: ‘Yo, con vos, me voy a casar’”, detlló la entrevistada. Por último Thiago, por su parte, se mostró pleno en esta nueva etapa: “Estoy contento, disfrutando con mis hijas y con mis hermanos”, cerró, con una sonrisa plasmada en su rostro.

Thiago Medina sorprendió a Daniela Celis en el Día de la Madre (Foto: Instagram)

DANIELA CELIS CONTÓ QUE THIAGO MEDINA TIENE QUE APRENDER A LEER Y ESCRIBIR DE NUEVO DESPUÉS DE SU ACCIDENTE

Después del tremendo accidente en moto que lo tuvo 28 días internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, Thiago Medina intenta reconstruir su vida paso a paso. El exparticipante de Gran Hermano enfrenta una recuperación muy complicada, y fue Daniela Celis, con quien tiene a sus hijas Aimé y Laia, quien contó detalles del momento que atraviesa.

En una entrevista con Los Profesionales de Siempre, “Pestañela” fue contundente al hablar del estado actual de Thiago: “Él no está de diez, tiene que mejorar muchísimas cosas”, comenzó diciendo la entrevistada en vivo.

“Tiene que aprender a escribir, tiene que aprender a leer de vuelta, enfocar la vista, tiene que aprender a caminar bien, a bañarse”, agregó. Y cerró: “Hay muchas cosas que está haciendo con rehabilitación y de a poco, él solito. Está poniendo todo de su parte”.