Después del tremendo accidente en moto que lo tuvo 28 días internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, Thiago Medina intenta reconstruir su vida paso a paso. El exparticipante de Gran Hermano enfrenta una recuperación muy complicada, y fue Daniela Celis, con quien tiene a sus hijas Aimé y Laia, quien contó detalles del momento que atraviesa.

En una entrevista con Los Profesionales de Siempre, “Pestañela” fue contundente al hablar del estado actual de Thiago: “Él no está de diez, tiene que mejorar muchísimas cosas”, comenzó diciendo la entrevistada en vivo.

“Tiene que aprender a escribir, tiene que aprender a leer de vuelta, enfocar la vista, tiene que aprender a caminar bien, a bañarse”, agregó. Y cerró: “Hay muchas cosas que está haciendo con rehabilitación y de a poco, él solito. Está poniendo todo de su parte”.

Foto: Captura (elnueve)

EL CONMOVEDOR POSTEO DE DANIELA CELIS DEDICADO A THIAGO MEDINA TRAS SU MILAGROSA RECUPERACIÓN

Después de semanas de preocupación y de un largo proceso de recuperación, Thiago Medina volvió a su casa y se reencontró con Daniela Celis y sus pequeñas hijas, Aime y Laia.

Feliz por esta nueva etapa, la exparticipante de Gran Hermano compartió en sus redes un emotivo video que resume el milagro vivido por su familia y conmovió a todos sus seguidores.

En el posteo, se pueden ver imágenes inéditas de Thiago junto a sus hijas desde el momento en que nacieron, escenas de pura ternura y unión familiar, hasta llegar al esperado reencuentro después de casi un mes de internación.

Fotos: Capturas de video de Instagram Stories (@danielacelis01)

Daniela acompañó las imágenes con un mensaje que refleja su emoción a flor de piel y la canción “Pa”, el tema que Tini Stoessel le dedicó a su papá Alejandro en un momento muy delicado de salud: “Gracias Dios. Gracias a cada profesional del hospital. Gracias a cada uno que pidió por Thiago. Gracias a vos por no dejarnos @thi4go_km”.