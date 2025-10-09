Hace un mes Thiago Medina estuvo al borde de la muerte tras chocar con su moto, y tras recibir el alta médica por su milagrosa recuperación, el ex Gran Hermano 2022 habló de su boda con Daniela Celis.

“Nunca dije yo de casarme con Daniela”, aclaró de entrada el papá de Laia y Aimé.

Aunque precisó: “Si se da más adelante, se va a dar por las redes y se va a ver”.

Daniela Celis y Thiago Medina con Laia y Aimé, sus hijas. (Foto: @danielacelis01)

Además, fue gracioso al revelar qué fue lo primero que hizo apenas recuperó la consicencia: “Cuando me desperté pensé en tomar agua”.

“Cuando me dieron el alta, ir a ver a mis hijas. Que es lo que más quiero”, enfatizó.

Qué había dicho Daniela Celis sobre la declaración de amor de Thiago Medina

Este lunes Daniela había reconocido entre risas pícaras que Thiago le había tirado onda en una charla durante su internación: “No sé si es por el efecto de la medicación o lo dice en serio”.

Daniela Celis en el estreno de Patito Feo (Foto: Movilpress).

“Nos vamos a sentar a charlar cuando él salga. Después veremos si nos volveremos a enamorar, o no y seguimos siendo padres toda la vida. (...) Yo sé que él hubiera hecho lo mismo por mí, por más que estuviésemos separados”, continuó en Cortá por Lozano.

Aemás, confesó: “Habíamos hecho las paces esa semana, nos habíamos sentado a desayunar justo ese día (del choque)...”.

Lo cierto es que fue Romina Uhrig, amiga de Thiago Medina y Daniela Celis quien confirmó el pedido de matrimonio.