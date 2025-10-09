Pasadas las 12.30, Thiago Medina dejó el hospital de Moreno, tras 28 días internado.

El ex Gran Hermano sufrió un grave accidente en moto el 12 de septiembre. Daniela Celis, su expareja y mamá de las gemelas, Aimé y Laia, no salió junto a él porque se descompensó segundos antes.

Durante la cobertura en vivo de TN, Thiago habló por primera vez: “Siempre estuvieron atentos a todo. Quiero agradecer a todos los que me apoyaron, que rezaron por mí. Fue un proceso duro, pero acá estamos saliendo adelante”.

Thiago contó además que planea estudiar Arquitectura y que su mayor deseo es reencontrarse con sus hijas: “Lo primero que quiero hacer es ver a mis hijas y estar con ellas”.

Thiago Medina recibió el alta y Daniela Celis se descompensó (TN lo cubrió en vivo)

Daniela Celis se descompensó durante el alta médica de Thiago Medina:

Minutos antes de esta entrevista, Daniela Celis sufrió una descompensación por una baja de presión y tuvo que quedarse en el interior del hospital para ser atendida, motivo por el cual no pudo acompañar a Thiago durante su salida.

Pese al susto, ambos viven horas de alivio y emoción tras el alta del joven, que continuará su recuperación en su casa.

