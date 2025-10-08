A poco más de tres semanas del grave accidente en moto que sufrió Thiago Medina, Daniela Celis habló en Cortá por Lozano (Telefe) sobre su recuperación y respondió si existe la posibilidad de una reconciliación.

La ex Gran Hermano contó con detalle cómo está su expareja y padre de sus gemelas, y lo describió como “entero, fuerte y sorprendente”.

Daniela Celis respondió si realmente se reconciliará con Thiago Medina (Captura de pantalla de Cortá por Lozano, Telefe)

DESDE EL HOSPITAL, THIAGO MEDINA LE PIDIÓ VOLVER A DANIELA CELIS

“Él me dijo que quiere volver a casa, estar con las nenas, y yo le dije que si quiere, puede volver”, contó Pestañela.

Y continuó: “Lo que él quiera, lo voy a acompañar. No quiero que sienta obligación de venir por las bebés, pero quiero que tenga la mejor comodidad. Es el papá de mis hijas y siempre voy a estar ahí”.

DANIELA CELIS, ¿SE RECONCILIARÍA CON THIAGO MEDINA?

Luego de contar que el ex GH le propuso volver a ser pareja, Daniela comentó en el programa de Vero Lozano: “La vida es así, en un segundo pasa algo que te hace entender algunas cosas”.

“No sé si son los sentimientos o la cabeza. Estamos vulnerables y es delicado. Nos vamos a sentarnos a charlar cuando él salga y veremos si nos volvemos a enamorar, o no, pero seguiremos siendo padres toda la vida”, concluyó Celis.

