A menos de un mes del grave accidente en moto que sufrió Thiago Medina, su recuperación continúa avanzando y Daniela Celis, su expareja y mamá de las gemelas Aimé y Laia, compartió un nuevo parte médico y sus sensaciones sobre el estado de salud del ex Gran Hermano.

Desde sus historias de Instagram, la influencer informó que Thiago sigue evolucionando favorablemente en el hospital de Moreno, donde fue intervenido de urgencia tras el siniestro.

Daniela Celis contó que Thiago Medina hizo una videollamada con sus hijas (Foto: Instagram)

CÓMO SIGUE LA SALUD DE THIAGO MEDINA Y QUÉ EVALÚAN LOS MÉDICOS

“Thiago sigue dando pasos gigantes. De a poco se va movilizando, ansioso y feliz”, escribió Daniela en su red social, reflejando el optimismo por la mejoría de su expareja.

En el mismo posteo, Celis compartió parte de la actualización médica: “Persiste con leve débito por drenaje de la cicatriz quirúrgica. Se evalúa el inicio de antibiótico por vía oral”.

Aliviada y esperanzada por los progresos de Thiago, la ex participante de Gran Hermano sumó un mensaje de aliento: “Celebremos cada logro, acompañemos sus avances y seguimos deseando su recuperación”.

Finalmente, Daniela agradeció el apoyo recibido en este difícil momento: “Como siempre, gracias por estar, sentimos el amor cerquita, puertas adentro y afuera del hospital”.

