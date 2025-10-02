A 19 días del accidente en moto de Thiago Medina, Daniela Celis no solo compartió un breve informe sobre la mejoría del papá de sus gemelas, sino que también destacó los gestos de amor de los fans que la acompañan y conmueven en este delicado momento de su vida.

El 1 de octubre, la ex Gran Hermano 2022 le sacó fotos a dos carteles que colgaron en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, y les agradeció a sus seguidores por las oraciones y la presencia.

“¡Vamos, Thiaguito, fuerza! Desde afuera del hospital estamos clamando a Dios por tu vida. Dios de lo imposible”, dice un enorme cartel, multicolor.

Otro, expresa: “Fuerzas, Thiago. Tus hijas, familia y amigos te esperan”.

Conmovida con los sostenidos gestos de amor en el tiempo para su expareja, Daniela Celis escribió: “Gracias por cada cartel y por el amor que le dan a Thiago”.

CÓMO SIGUE LA SALUD DE THIAGO MEDINA: INFORME DEL 1 DE OCTUBRE

“Thiago sigue evolucionando favorablemente, está despierto, se alimenta y recibe oxígeno por una cánula nasal”, escribió Daniela, confirmando que el joven ya no necesita respiración mecánica.

No obstante, la recuperación avanza de manera lenta y con cuidados especiales: “En el día de mañana (2 de octubre) se debe realizar una toilette de la herida de la cirugía del tórax”.

Celis también pidió a los fans y allegados que mantengan el apoyo espiritual: “¡Por favor es muy importante que sigamos con la cadena de oración para mañana!”.

Y la ex Gran Hermano cerró con emoción: “¡Como digo siempre, es un proceso largo, pero confiamos en su recuperación con el trabajo de todos los profesionales y la energía de su gente! Toda la luz, oraciones y energías que envíen Thiago las recibe”.

