A seis días del accidente en moto de Thiago Medina (22), dos de sus hermanos contaron qué harían si José Fernando Córdoba, hombre que manejaba el auto contra el que impactó el ex Gran Hermano 2022, se acerca a verlos.

La primera en tomar la palabra fue Camilota, desde el hospital de Moreno en donde Thiago lucha por su vida. “Yo hablé con Raúl (el hombre que auxilió a Medina en el accidente). Ayer él vino al hospital, pero no me encontré con él. Quiere hablar conmigo. Estuvo con mis hermanos y con el papá de Thiago”.

Acto seguido, el hermano del ex GH agregó en A la Barbarossa: “Ayer estuvimos un rato con él. Nos contó toda la historia. Estamos más que agradecidos con el chabón”.

Foto: captura de pantalla de Telefe, A la Barbarossa.

Qué haría la familia de Thiago Medina si se cruza con el hombre que lo chocó

“Nos dijo que el hombre con el que Thiago chocó se quiere acercar, pero que tenía miedo a cómo íbamos a reaccionar”, agregó el hermano de Thiago Medina.

Comprensivo, continuó: “Nosotros no vamos a hacer ningún quilombo. Queremos conocerlo para que no se sienta asustado. Nosotros estamos acá (en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno)”.

“Estamos dispuestos a recibirlo. Sabemos que no tuvo intención de lastimarlo. Los accidentes pasan y gracias a Dios Thiago la puede contar, por ahora. Se va a mejorar y lo estamos esperando”, aseguró el joven, esperando por la pronta recuperación de su hermano.

Foto: captura de pantalla de Telefe, A la Barbarossa.

Cómo sigue la salud de Thiago Medina tras el accidente en moto

El parte médico del 18 de septiembre indicó que Thiago Medina pasó la noche sin fiebre y estable. El joven de 22 años permaneció con fiebre 48 horas, factor por el cual los médicos postergaron la segunda operación.

El 12 de septiembre fue la primera intervención de emergencia y le extirparon el bazo.

“Thiago se tiene que seguir recuperando para poder hacer la intervención. No va a ser trasladado porque hoy no es lo que recomiendan. Lo va a operar en ese hospital si sigue mejorando porque el parte indicaba líneas de fiebre”, había dicho Pía Shaw con el parte médico del 17 de septiembre en la mano.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.