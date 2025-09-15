El 12 de septiembre, pasadas las 20 horas, Thiago Medina (22) protagonizó un choque en moto en el partido de Moreno al impactar contra un auto. Raúl fue el primero en asistirlo.

Impactado por el accidente y sin saber que el joven en estado crítico era un ex Gran Hermano, Raúl relató los primeros auxilios que le brindó y reveló las estremecedoras frases que Thiago pronunciaba en el pavimento.

Foto: captura de pantalla de Telefe, A la Barbarossa.

FUERTE TESTIMONIO DE RAÚL, EL HOMBRE QUE AUXILIÓ A THIAGO MEDINA

“Yo paré a ayudar a un ser humano como cualquiera. No sabía quién era. Yo venía detrás de él. Fui el primero que paró, puse las balizas y bajé del auto. Tratamos de auxiliarlo, de sostenerlo, porque él se quería mover”, dijo Raúl en vivo en A la Barbarossa.

“Él decía ‘me duele mucho, me duele mucho’. Nosotros tratamos de que no se moviera por las lesiones que podría tener. De la iglesia de enfrente salió una enfermera y entre todos lo contuvimos. Así y todo, él se movió”, continuó sobre el dramático momento.

Testigo presencial del hecho, Raúl prosiguió: “Él estaba muy dolorido, no podía respirar y cuando se puso de costado, decía: ‘Me duele mucho, no puedo respirar. Me estoy ahogando. Me falta el aire’”.

“Él se puso de costado solo. Ahí empezó a vomitar sangre. Yo le di la mano, él me apretó fuerte. La frase que nos impactó a todos los que estábamos ahí fui: ‘No me quiero morir’”, reveló.

Acto seguido, Raúl contó que Thiago Medina estuvo más de 40 minutos tendido al costado de la carretera, esperando la asistencia médica: “La ambulancia tardó 40 minutos y estuvimos llamando todos los que estábamos ahí. No llegó en el momento preciso. Tardó demasiado”.

Los posteos de la mamá de Daniela Celis sobre Thiago Medina (Fotos: Instagram)

Foto: Instagram.

Foto: Instagram.

El pedido de Daniela Celis por Thiago Medina (Foto: Instagram)

