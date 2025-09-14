Mientras Thiago Medina atraviesa una complicada situación tras la operación a la que fue sometido tras el grave accidente que sufrió el viernes a bordo de su motocicleta, habló el hombre que lo asistió ni bien ocurrió el choque.

Raúl Argañaraz habló con Marcela Tauro en Infama y reveló que él iba detrás de Thiago cuando el joven chocó con un automóvil que frenó en seco frente a su motocicleta. “Nos dijo que le dolía mucho la espalda y que le faltaba el aire”, contó el hombre.

Thiago Medina (Foto: Instagram @thi4go_km)

“El conductor del auto se quedó en el lugar”, relató Raúl, sobre el hombre, que luego fue demorado por la policía. “En esa zona hay poca ilumación, y justo en el lugar del accidente estaba quemada la luminaria”, agregó Raúl, que explicó que tuvieron que usar las linternas de los celulares para que los vehículos que venían detrás de ellos se desviaran y no los aplastaran.

SE SUPO LA ESCALOFRIANTE FRASE QUE THIAGO MEDINA LE DIJO AL HOMBRE QUE LO ASISTIÓ EN LA RUTA TRAS EL CHOQUE

“Se conjugaron dos cosas: la falta de visibilidad y la curva, que no te permite ver más allá de 50 metros y la moto venía demasiado rápido”, dijo Raúl, que explicó que el conductor que iba delante de Thiago frenó para entrar a un playón de estacionamiento que estaba al costado de la ruta.

Asimismo, Raúl reveló que la ambulancia tardó “entre 30 y 40 minutos” en llegar al lugar, y por eso debieron mantener a Thiago consciente, mientras trataban de desbloquear su celular para avisarle a sus familiares, pero con un problema extra: el joven no se acordaba la clave.

Thiago Medina (Foto: Instagram @thi4go_km)

“Él estaba muy confundido, y después se quería reincorporar, pero se dio vuelta para el costado y ahí empezó a perder sangre por la boca”, agregó Raúl, que contó que se negó a sacarle el casco al joven, y reveló la escalofriante frase del joven en ese momento de desesperación: “Nos dijo que no quería morir”, cerró.

