El 12 de septiembre, Thiago Medina sufrió un grave accidente en su moto en la zona de Moreno.

Actualmente está hospitalizado y peleando por su vida. Tiene afectado un pulmón, el riñón y le extirparon el bazo, según informó su expareja y mamá de sus hijas, Daniela Celis, en Instagram.

Desde el hospital, TN amplió la información sobre la salud del ex Gran Hermano y reveló el primer parte médico: “Sigue con asistencia respiratoria mecánica, bajo soporte con drogas vasoactivas, en estado reservado”.

“Daniela Celis se encuentra acompañando a Thiago. También está la hermana de él”, agregó el cronista de TN, Lucas Jerez.

“El casco le salvó la vida. Están pidiendo 25 donantes de sangre también”, amplió el cronista.

Foto: web.

El primer parte médico de Thiago Medina, ex Gran Hermano

“El parte fue emitido por el Ministerio de Salud de la provincia, y dice: ‘Ingresó en nuestro hospital, Mariano Luciano de la Vega de Moreno, el paciente Thiago Medina, trasladado por el sistema de emergencias médicas, después de sufrir un siniestro vial en la localidad de Francisco Álvarez en Moreno’”.

“El paciente fue ingresado en estado crítico y derivado de manera inmediata a quirófano”.

“Se le realizaron intervenciones de urgencia y fue trasladado a la unidad de terapia intensiva en estado reservado”.

“Autoridades hospitalarias y servicios involucrados en la atención se encuentran en contacto con sus familiares para transmitir la evolución clínica”.

Leído el parte desde TN, el cronista apuntó: “O sea, básicamente, lo que estamos contando llega de manera oficial ahora también desde el Ministerio de Salud de la provincia y confirma lo que dijo su expareja Daniela, que le extirparon el bazo”.

“Ella lo explicó burdamente, pero es un órgano central en la cuestión inmunológica. Es un filtro para los glóbulos rojos y una fábrica de glóbulos blancos que atacan infecciones, así que en general este tipo de pacientes suelen tomar, por ejemplo, medicamentos de por vida”, concluyó Lucas Jerez.