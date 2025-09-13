El 12 de septiembre, Thiago Medina sufrió un grave accidente en su moto en la zona de Moreno.

Está hospitalizado y peleando por su vida. Tiene afectado un pulmón, el riñón y le extirparon el bazo.

“El parte médico dice estado reservado con riesgo de vida. Ese es actualmente el parte que se tiene de Thiago Medina”, comenzaron diciendo esta mañana en el noticiero de TN.

“Esto es a última hora de la noche del viernes. Él ingresa al Hospital de Moreno y, cuando lo terminan de estabilizar, los médicos emiten ese parte”, agregaron.

“Estado es reservado, con riesgo de vida. Tuvieron que operarlo, le extirparon el bazo”, ampliaron sobre la salud del ex Gran Hermano 2022.

Foto: Instagram.

EL INFORME POLICIAL DEL ACCIDENTE DE THIAGO MEDINA

“En el informe policial interviene la UFI número 1 de Moreno, habla de lesiones culposas. El imputado es una persona que se llama José Fernando Córdoba, y la víctima, Thiago Medina, de 22 años”.

“Se toma conocimiento del ingreso al Hospital Moreno de Thiago Medina, con estado reservado, con riesgo de vida. Conducía una motocicleta, y cuando llegó a San Martín y la Providencia —esta es la esquina, en Moreno— colisiona en la parte lateral trasera de un vehículo que venía circulando en sentido contrario”.

“Aquí se establece que el auto venía circulando en sentido contrario y que Thiago impacta con la moto en la parte lateral trasera del vehículo, imagínense el costado del baúl".

“Allí llaman al 911, llega el personal de la policía. El vehículo involucrado es un Chevrolet Corsa, conducido por José Fernando Córdoba, y la moto es una Honda que no tenía chapa, conducida por Thiago Medina, la víctima, quien hoy permanece con estado reservado, con riesgo de vida, trasladado al Hospital Moreno”.