El viernes 12 de septiembre,Thiago Medina sufrió un grave accidente con su moto al impactar contra un vehículo, en la zona de Moreno.

“Se pegó un tortazo infernal por lo que vi en las fotos. Es una piña infernal. La moto le pega de frente al auto”, detalló.

“Thiaguito está intentando pelearla. Fue en la ruta 7. Él no tenía mucha experiencia en andar en moto... Hay que rezar para que salga adelante. Quedé muy preocupado. Estoy sin dormir”, aseguró Alfa, muy apenado.

“Los que puedan donar sangre, acérquense al hospital. Necesita 25 dadores”, agregó Alfa.

Danila Celis habló de la salud de Thiago Medina tras el grave accidente

Daniela Celishabló del estado de salud actual deThiago Medina,su expareja y papá de sus gemelas, quiensufrió un grave accidente en una moto.

“Estoy en el hospital, esperando el parte médico. Thiago en este momento está en quirófano. Solo pido luz y amor, le daré prontas noticias. Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo”, informó Daniela en una historia que subió a Instagram.

Este sábado 13, Celis agregó: “Thiago en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva, completamente sedado”.

“Presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo. Seguimos esperando parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora. Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida. Gracias”.