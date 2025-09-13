El 12 de septiembre, Thiago Medina sufrió un grave accidente en su moto en la zona de Moreno.

Actualmente está hospitalizado y peleando por su vida. Tiene afectado un pulmón, el riñón y le extirparon el bazo, según informó su expareja y mamá de sus hijas, Daniela Celis, en Instagram.

Crónica TV registró a la ex Gran Hermano 2022, junto a Camilota, saliendo del hospital abrazadas, sin dar declaraciones. Pocos metros después, ambas rompieron en llanto porque Thiago está en estado crítico.

“La curva de evolución fue hacia abajo, no mejora”, dijeron en el noticiero.

Foto: captura de pantalla de Crónica TV.

EL INFORME POLICIAL DEL ACCIDENTE DE THIAGO MEDINA

“En el informe policial interviene la UFI número 1 de Moreno, habla de lesiones culposas. El imputado es una persona que se llama José Fernando Córdoba, y la víctima, Thiago Medina, de 22 años”.

“Se toma conocimiento del ingreso al Hospital Moreno de Thiago Medina, con estado reservado, con riesgo de vida. Conducía una motocicleta, y cuando llegó a San Martín y la Providencia —esta es la esquina, en Moreno— colisiona en la parte lateral trasera de un vehículo que venía circulando en sentido contrario”.

“Aquí se establece que el auto venía circulando en sentido contrario y que Thiago impacta con la moto en la parte lateral trasera del vehículo, imagínense el costado del baúl".

“Allí llaman al 911, llega el personal de la policía. El vehículo involucrado es un Chevrolet Corsa, conducido por José Fernando Córdoba, y la moto es una Honda que no tenía chapa, conducida por Thiago Medina, la víctima, quien hoy permanece con estado reservado, con riesgo de vida, trasladado al Hospital Moreno”, informó TN.