Camilota, hermana de Thiago Medina, compartió un emotivo mensaje tras el grave accidente que sufrió el ex Gran Hermano en Moreno.

El joven de 22 años permanece hospitalizado, peleando por su vida, luego de colisionar con su moto.

“Cómo me duele todo esto, aún no me lo creo”, escribió Cami en sus redes sociales, expresando su angustia por la situación de Thiago.

Además, agregó: “Sé que va a salir adelante, Thiaguito, fuerza. Toda la luz y el amor para vos, te amo”.

Foto: Instagram.

La familia del joven permanece acompañándolo en el hospital, mientras amigos y seguidores envían mensajes de aliento.

El accidente dejó a Thiago con lesiones graves, incluyendo un pulmón y un riñón afectados, y le extirparon el bazo.

Cami cerró su mensaje con un pedido de cuidado y esperanza: “Gracias a todos por el apoyo y la buena energía, les pido que sigan rezando por él”.

