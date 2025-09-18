A seis días del accidente en moto de Thiago Medina (22), el parte médico emitido el 17 de septiembre generó preocupación.

En A la Barbarossa no solo difundieron la información brindada por los médicos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde el ex Gran Hermano 2022 lucha por su vida, sino que también destacaron la urgencia de que Thiago deje de tener fiebre para poder ser intervenido quirúrgicamente por segunda vez.

El 12 de septiembre, durante la primera operación de emergencia, le extirparon el bazo.

Daniela Celis publicó un comunicado sobre la salud de Thiago Medina (Foto: captura de Instagram/@danielacelis01).

PREOCUPACIÓN POR EL ÚLTIMO PARTE MÉDICO DE THIAGO MEDINA

“Este es el parte médico del 17 de septiembre y confirma la operación por las astillas que tiene en el cuerpo”, detalló Pía Shaw en el programa de Telefe.

Y continuó: “Thiago se tiene que seguir recuperando para poder hacer la intervención. No va a ser trasladado porque hoy no es lo que recomiendan. Lo va a operar en ese hospital si sigue mejorando porque el parte indica líneas de fiebre”.

“Algo en el cuerpo está llamando la atención. Eso retrasa la operación. Tienen que encontrar lo que está sucediendo porque la operación es fundamental. No hay tiempo para perder, pero no tiene que tener nada de fiebre”, concluyó Pía sobre el delicado estado de salud de Thiago Medina.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.