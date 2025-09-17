La salud de Thiago Medina continúa delicada, según el parte médico del miércoles 17 de septiembre, a cinco días de su accidente en moto que le causó varias costillas rotas, y que debieran extirparle el bazo.

El ex Gran Hermano 2022 “permanece internado en la unidad de terapia intensiva” del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, “bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía toráxica y los médicos de la unidad terapia intensiva”, afirma el informe de los profesionales.

La mala noticia es que “durante las últimas 24 horas de internación presentó nuevos registros febriles”.

Aunque se apresuraron en aclarar que mantiene la necesidad “inotrópicos sin necesidad de aumento de dosis”.

Además, el papá de las mellizas Laia y Aimé de años “continúa con asistencia respiratoria mecánica”.

El pronostico de Thiago Medina

Por otra parte, en el mismo comunicado se enfatiza que “de continuar la evolución favorable”, Thiago “podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días”.

“Se realizaría con el equipo de cirugía de tórax de este hospital, en conjunto con profesionales provenientes del hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, a través de la red de cirugía de la provincia de Buenos Aires”, cierra el parte médico.