Desde el 12 de septiembre, Daniela Celis se sostiene en pie por sus hijas Laia y Aimé, por la labor médica y la fe, tras el accidente en moto de Thiago Medina.

El ex Gran Hermano 2022 pelea por su vida en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Su pronóstico es reservado. Le extirparon el bazo, tiene afectado un pulmón y ocho costillas rotas, entre otras lesiones torácicas.

Foto: captura de pantalla de Telefe.

DANIELA CELIS, DEL HOSPITAL A LUJÁN: REZA POR LA RECUPERACIÓN DE THIAGO MEDINA

A cinco días del siniestro vial, Daniela contó en Intrusos que sus días son duros, de mucha angustia, pero que mantiene la calma aferrada a la fe.

En redes sociales, la expareja de Thiago y mamá de sus hijas mostró su paso por la Basílica de Luján y le pidió a la gente que oren por Medina.

Foto: Captura de Instagram Stories (@danielacelis01) Por: Fabiana Lopez

El pedido de Daniela Celis por Thiago Medina (Foto: Instagram)

Las conmovedoras palabras de Daniela Celis para Thiago Medina

“Te rezo, te hablo, le imploro a Dios, a la Virgen y a todos los santos, ángeles, arcángeles y seres de luz que sanes pronto y vuelvas con nuestras hijas. Voy a orarte cada día que pase”.

“Mi alma, cuerpo, mente y energía están con vos, en cada segundo del día. Cada parte médico se me acelera el corazón, cada noche que pasa es eterna”.

“Tus hijas me dan fuerzas, la gente me contiene. Cada mensaje, cada oración, todo ayuda para pelearla con vos. gracias a todos por estar con nosotras, no me siento sola”, escribió Daniela en una historia que subió a Instagram, junto a una foto suya, ingresando a la Basílica de Luján.

Foto: Instagram.

Foto: Instagram.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.