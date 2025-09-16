Mientras continúa la preocupación por el estado de salud de Thiago Medina, quien permanece en terapia intensiva tras el grave accidente de moto que sufrió en Moreno, Daniela Celis mostró en sus redes sociales una señal cargada de emoción y esperanza.

En una historia de Instagram, la exparticipante de Gran Hermano publicó la imagen de un cartel realizado por sus hijas gemelas, Aimé y Laia, con las manitos pintadas y un mensaje contundente: “¡Vos podés papá! Te amamos mucho”. Junto a ese dulce gesto infantil, se pudo ver un rosario y una vela encendida, símbolo de la cadena de oración que miles de personas sostienen por la recuperación del joven.

“La luz de cada vela que prendo es ENORME, Thiago está recibiendo cada oración y fuerzas que le envían“, escribió Celis, conmovida por el apoyo recibido. Y cerró, muy movilizada: ”Y yo se las agradezco a cada uno. Necesitamos seguir orando, con fe vamos a lograr su evolución”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@danielacelis01) Por: Fabiana Lopez

DANIELA CELIS VISITÓ A THIAGO MEDINA EN TERAPIA INTENSIVA: “LE DIJE QUE LAS NENAS ESTABAN BIEN”

En medio de la angustia y la incertidumbre por la salud de Thiago Medina, quien continúa internado en terapia intensiva tras el accidente de moto en Moreno, Daniela Celis (con quien tiene a sus hijas Aimé y Laia) relató en Intrusos el conmovedor instante en que pudo verlo.

“Yo a Thiago lo vi una sola vez, el domingo, tres minutos, por primera y única vez. No podés entrar siempre”, explicó Daniela, dejando en claro lo estrictas que son las visitas.

Con la voz entrecortada, Celis contó qué hizo en esos pocos minutos junto a él: “Quería que él escuche mi voz, le dije que las niñas estaban bien porque yo sé que está preocupado por ellas. Yo lo siento, yo lo sé. Y yo quería decirle que estaban contenidas, que había un montón de familia y amigos ayudándonos, que no estábamos solas. Que se quede tranquilo, que se tome su tiempo, que él es fuerte, que tiene un corazón inmenso”.

Foto: Captura (América)

La exparticipante de Gran Hermano también destacó la importancia de transmitirle amor y energía positiva a Thiago: “Lo toqué y le hablé para que sienta esa energía buena y ese amor que tengo. Es muy difícil, pero yo quería que supiera que estamos todos rezando por él”.

Sobre la dinámica de las visitas, Daniela aclaró: “Eso lo maneja el hospital, igual que los partes médicos. También Thiago tiene una familia muy grande y todos lo quieren ver. Hacemos una por familia y en general entra el padre”.

Con fe y esperanza, Daniela concluyó agradeciendo las cadenas de oración y el apoyo de la gente: “Hay muchísima gente rezando, orando, acompañándonos. Ojalá pronto pueda volver a entrar y que él me escuche de nuevo”.