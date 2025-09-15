Cuando Thiago Medina decidió dejar de convivir con Daniela Celis la vida del ex Gran Hermano 2022 tomó un giro dramático, y ahora que está internado en terapia intensiva, uno de sus mejores amigos contó detalles inéditos de su último tiempo.

“Anduvo haciendo talleres de autoayuda y de superación. Eso le ayudó mucho a estar bien emocionalmente”, reveló Dasty.

Entre las razones que lo llevaron a buscar asistenci a Thiago, el rapero explicó: “Se sentía por ahí desencontrado con algunas cuestiones, también la separación le afectó obviamente”.

Foto: Instagram ( @brii_mediina23)

A su vez, Dasty fue enfático al afirmar que “no tuvo problemas” con adicciones.

Los consejos de Dasty a Thiago Medina

Dado que Dasty notaba que “Thiago estaba mal”, la sugerencia que le hizo fue “que vaya a la iglesia” en momentos en que el ex de Daniela Celis asistía a cursos de autoayuda.

Es que además, Thiago Medina no estaba atravesando una situación económica de prosperidad.