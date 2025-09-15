La vida de Thiago Medina, el ex participante de Gran Hermano, cambió para siempre el último viernes. El joven pelea por su vida después de sufrir un grave accidente en moto en la localidad de Moreno.

Ahora, se conocieron detalles clave sobre los minutos previos al choque que lo dejó internado en terapia intensiva.

Según revelaron en Puro Show, Thiago había salido de la casa de Daniela Celis tras una discusión.

“Esa noche se juntaron Daniela y Thiago, parece que hubo una discusión y él se fue con la moto de allí”, contaron en el programa.

Foto: Instagram (@thi4go_km)

El desesperado intento de Daniela por comunicarse

Después de la pelea, Daniela intentó comunicarse varias veces con Thiago, pero él no le respondió.

“Ella insistió, insistió, insistió, hasta que finalmente la atendieron y ahí se enteró de que había tenido un accidente”, detallaron.

El impacto fue tan fuerte que la noticia llegó rápidamente a su círculo más cercano.

En el hospital, los médicos reconocieron a Thiago y, al no poder desbloquear su teléfono ni contactar a su familia, recurrieron a Romina Urigh, ex funcionaria del municipio.

“Le dicen: ‘Mirá, no podemos desbloquear el teléfono y no tenemos contacto con nadie de la familia para avisarles’”, explicaron.

El llamado que lo cambió todo

Romina levantó el teléfono y llamó a Daniela. “Daniela ya la atiende llorando porque se había enterado por esto que había pasado”, revelaron.

Mientras tanto, la familia y los amigos de Thiago Medina siguen de cerca su evolución, aferrados a la esperanza de una pronta recuperación.