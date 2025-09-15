La salud de Thiago Medina está súper delicada después de haber chocado el viernes por la noche con su moto, y Daniela Celis se quebró en llanto este lunes por la mañana cuando rompió el silencio.

“No puedo hablar, por favor”, imploró tocándose el pecho y conteniendo sus lágrimas sin éxito ante Puro Show.

Acompañada por Romina Uhrig como sosten, la mamá de las mellizas Laia y Aimé (2 años) apenas atinó a responder algunas frases, en momentos en que entraba a paso veloz al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

Luego, el periodista Walter Leiva le comentó que quería saber cómo estaba Thiago, a lo que Daniela replicó angustiada: “Yo también quiero saber cómo está...”.

Romina Uhrig y Daniela Celis fueron a visitar a Thiago Medina.

A su turno, Romina adelantó que ella oficiaría de vocera ante la prnsa: “La acompaño y volvemos”.

Qué necesita Thiago Medina

En manos de los médicos, por estas horas Thiago continúa en terapia intensiva y completamente sedado.

De ahí que al momento de responder qué necesita, Daniela admitió entre lágrimas que “voy a preguntar y les digo”.

El fin de semana ya se habían solicitado 25 dadores de sangre, luego de que debieran extirparle el bazo, mientras que estaba complicada su situación ósea.

Según el último parte médico disponible, Medina “Se encuentra estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y con pronóstico reservado. En el transcurso del día se le realizará una evaluación interdisciplinaria para evaluar el estado de las fracturas costales”.

Lo cierto es que Thiago Medina había presentado leves mejoras en las últimas horas, según la propia Daniela Celis había contado en sus redes sociales.