Mientras Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado, su hermana melliza Brisa, emocionó a todos con un profundo posteo que compartió en Instagram Stories.

“Te están esperando tus hermosas bebas. Estamos todos con vos. Te amamos”, escribió, sobre una cartel donde se aprecian las manitos pintadas de Aimé y Laia, las bebas que Thiago tiene con Daniela Celis. “¡Vos podés, papá! Te amamos mucho“, cerró el tierno gesto de las niñas.

“Thiago tiene una leve mejoría, y eso es por toda la fe, oraciones y reiki que envían”, aclaró en otra publicación que subió la joven, destacando la energía positiva que reciben desde que se conoció la noticia de la internación del exparticipante de Gran Hermano.

Foto: Captura de Instagram Stories (@brii_mediina23) Por: Fabiana Lopez

“Permanece en el mismo estado, presenta un diagnóstico reservado, mantenemos el pedido de oración. Toda la luz que envían está llegando”, siguió.

Foto: Captura de Instagram Stories (@brii_mediina23) Por: Fabiana Lopez

Además, llevó tranquilidad sobre el resto de su familia: “Las bebés están bien, estamos contenidas por toda la familia, padrinos, madrinas y amigos”. Y cerró con un agradecimiento cargado de emoción: “Gracias, gracias, gracias”.

Foto: Instagram ( @brii_mediina23)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

SE CONOCIÓ EL ÚLTIMO PARTE MÉDICO DE THIAGO MEDINA: CÓMO SIGUE SU ESTADO DE SALUD

Thiago Medina sigue siendo noticia y su estado de salud preocupa a sus seguidores. En Arriba Argentinos dieron a conocer el último parte médico emitido cerca de las 9 de la mañana, con detalles de cómo atraviesa estos días de internación.

Según informó el periodista José Fulugonio, el paciente permanece en la unidad de terapia intensiva, bajo control clínico y con seguimiento del servicio de cirugía torácica. La buena noticia es que se encuentra estable, sin fiebre y con una disminución en la medicación suministrada respecto al parte de ayer: “Se encuentra estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y con pronóstico reservado”, detalló.

El documento también señala que se redujo la sedación y que durante el transcurso del día se llevará adelante una evaluación interdisciplinaria para analizar el estado de las fracturas costales.

Foto: Instagram.

De todas maneras, el pronóstico continúa siendo reservado y recién a las 18 horas se emitirá un nuevo parte médico oficial. La expectativa por la evolución de Thiago mantiene en vilo tanto a sus seres queridos como a sus fanáticos.