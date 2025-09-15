A casi tres días del accidente de Thiago Medina (22) en el partido de Moreno, Camilota habló del estado crítico de salud de su hermano, quien pelea por su vida en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega luego de accidentarse con su moto.

El ex Gran Hermano chocó con un auto y fue derivado de urgencia al hospital. Tiene fracturadas desde la cuarta hasta la novena costilla, además de la clavícula; también presenta perforaciones en el pulmón y el hígado. Fue sometido a un drenaje por derrame de sangre y se le extirpó el bazo.

Foto: captura de pantalla de Telefe.

QUÉ DIJO CAMILOTA DE LA SALUD DE THIAGO MEDINA, A CASI TRES DÍAS DEL CHOQUE

“Thiago está estable, está evolucionando. Ya pasaron 48 horas y muestra una leve mejoría”, dijo la hermana de Thiago en comunicación telefónica con Buen Telefe.

Sobre la información y las fotos falsas que circularon del accidente durante el fin de semana, Camilota agregó: “Lo único que quiero aclarar es que circula información falsa. La única verdad va a salir de nuestra familia: de Dani, del papá de Thiago o de mí”.

“Estamos viviendo algo que nunca esperamos”, destacó la joven, quien en sus redes sociales también se ofreció como influencer para promocionar marcas dado que necesita un ingreso económico mayor para solventar el momento que están atravesando.

Aferrada a la fe, continuó: “Le pido a la gente que nos acompañe con oraciones. Estamos atravesando una situación complicada. Además, Dani está con las bebés y estamos a mil. Queremos agradecer a todos los que se acercaron”.

En ese marco, el conductor del noticiero de Telefe le preguntó: “¿Pudieron hablar con el conductor del auto con el que chocó?”.

Y Camila contestó tajante: “En este momento eso no importa. Lo único importante es la salud de mi hermano. No sé nada de eso… Nosotros estamos todos unidos, pero no es nada fácil… En el hospital nadie se puede quedar con él".