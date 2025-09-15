El 12 de septiembre, Thiago Medina sufrió un grave accidente en moto en la zona de Moreno.

El ex participante de Gran Hermano 2022 chocó contra un auto y, aunque el casco le salvó la vida, se encuentra en estado crítico en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en coma inducido.

El joven de 22 años tiene fracturadas desde la cuarta hasta la novena costilla, además de la clavícula; también presenta perforaciones en el pulmón y el hígado. Fue sometido a un drenaje por derrame de sangre y se le extirpó el bazo.

En las últimas horas, presentó una leve mejoría, según contó Daniela Celis, su expareja y madre de sus gemelas, Aimé y Laia, quienes le enviaron fuerzas a su papá para que se recupere.

Foto: web.

LOS MENSAJES DE AIMÉ Y LAIA A THIAGO MEDINA

“Papá, vos podés. Te amamos mucho. Aimé y Laia”, fue el mensaje que Camilota, hermana del ex GH, compartió en sus redes sociales, acompañado por un cartel con las manitos de las gemelas estampadas en papel.

Foto: Instagram.

Por su parte, aferrada al trabajo médico y a la fe, Daniela publicó una foto de una de sus hijas con un mensaje especial: “Oremos por papá, por favor. Cadena de oración para Thiago Agustín Medina”.